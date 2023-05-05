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5 мая, 09:40

В Бундестаге раскритиковали присуждение Зеленскому премии Карла Великого

Немецкий депутат Вагенкнехт раскритиковала присуждение Зеленскому премии Карла I

Присуждение президенту Украины Владимиру Зеленскому премии Карла Великого противоречит её сути, заявила депутат Бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт. Она отметила, что сегодняшняя Европа — послевоенный мирный проект.

"Каждый, кто получает премию Карла Великого, должен сделать всё возможное, чтобы прекратить войну на Украине путём переговоров и заключения мирного соглашения, основанного на компромиссе", сказала она в интервью Funke.

По словам депутата, необходимо, чтобы канцлер ФРГ Олаф Шольц убедил Зеленского сделать такое соглашение возможным.

Международная премия имени Карла Великого присуждается с 1950 года "за выдающийся вклад в дело развития и объединения Европы". Среди её лауреатов — бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и первый канцлер ФРГ Конрад Аденауэр. В этом году её было решено присудить Владимиру Зеленскому и украинскому народу.

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Напомним, о возможной поездке Владимира Зеленского в Германию за премией Карла Великого стало известно в начале апреля. По данным СМИ, на церемонии может присутствовать Олаф Шольц.

Обложка ©

Getty Images / Anna Moneymaker

Матвей Константинов
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