В Бундестаге раскритиковали присуждение Зеленскому премии Карла Великого

Присуждение президенту Украины Владимиру Зеленскому премии Карла Великого противоречит её сути, заявила депутат Бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт. Она отметила, что сегодняшняя Европа — послевоенный мирный проект.

"Каждый, кто получает премию Карла Великого, должен сделать всё возможное, чтобы прекратить войну на Украине путём переговоров и заключения мирного соглашения, основанного на компромиссе", — сказала она в интервью Funke.

По словам депутата, необходимо, чтобы канцлер ФРГ Олаф Шольц убедил Зеленского сделать такое соглашение возможным.

Международная премия имени Карла Великого присуждается с 1950 года "за выдающийся вклад в дело развития и объединения Европы". Среди её лауреатов — бывший премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и первый канцлер ФРГ Конрад Аденауэр. В этом году её было решено присудить Владимиру Зеленскому и украинскому народу.