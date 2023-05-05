Боррель счёл несерьёзным план Китая по урегулированию на Украине

Европейский союз рассматривает только один план мирного урегулирования ситуации на Украине — тот, который предложил президент страны Владимир Зеленский. Инициативу Китая ЕС всерьёз не воспринимает. Об этом заявил глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

"Есть только один мирный план по Украине — план Зеленского. Китайский план — это просто набор благих пожеланий", — сказал Боррель на экспертной конференции о состоянии ЕС, которая прошла во Флоренции. Трансляцию вела Еврокомиссия.

Главный дипломат Евросоюза призвал сейчас "поддерживать военные усилия Украины".

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев готов обсуждать любой мирный план, но при двух условиях. Он не должен предусматривать заморозку конфликта или территориальные уступки со стороны Украины.