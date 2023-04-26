Кулеба обозначил условия Киева по мирному плану

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти его страны готовы обсуждать любой мирный план, но при двух условиях. Он не должен предусматривать заморозку конфликта или территориальные уступки со стороны Украины.

"Мы готовы обсуждать любой мирный план, который не ведёт к заморозке конфликта или к тому, чтобы Украина сдала территории России", — сказал Кулеба в интервью CNN.

Он также прокомментировал призыв президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы перейти к мирным переговорам по Украине. Кулеба сказал, что если Бразилия готова принять коалицию стран, стремящихся к миру "на основе этих двух принципов", то Киев будет к этому готов.