Глава СНБО Украины назвал оружие "лучшим посредником" в переговорах

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов отверг идею о мирных переговорах для урегулирования конфликта. Вместо призывов к диалогу он попросил у Запада больше оружия.

"Звучащие в последнее время инициативы мирного урегулирования — это не что иное, как пророссийское миротворчество. Не надо нас постоянно сажать за стол переговоров, дайте нам достаточно оружия. Оружие — лучший посредник", — написал Данилов у себя в Facebook*.