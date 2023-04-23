КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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23 апреля, 14:59

Глава СНБО Украины назвал оружие "лучшим посредником" в переговорах

Секретарь СНБО Украины Данилов отверг идею переговоров и потребовал оружие

Секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов отверг идею о мирных переговорах для урегулирования конфликта. Вместо призывов к диалогу он попросил у Запада больше оружия.

"Звучащие в последнее время инициативы мирного урегулирования — это не что иное, как пророссийское миротворчество. Не надо нас постоянно сажать за стол переговоров, дайте нам достаточно оружия. Оружие — лучший посредник", — написал Данилов у себя в Facebook*.

Назван "идеальный посредник" в переговорах между Россией и Украиной

Назван "идеальный посредник" в переговорах между Россией и Украиной

Он же ранее и заявлял, что "волшебных" дат контрнаступления не будет, поскольку оно "уже идёт". Президент Незалежной Владимир Зеленский ещё в марте жаловался, говоря о невозможности контрнаступления Киева, — всё из-за нехватки вооружения.

* Заблокирован в России, принадлежат компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией.

Обложка ©

Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Ирина Фальке
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