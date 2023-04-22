Назван "идеальный посредник" в переговорах между Россией и Украиной

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто считает прямые переговоры между Москвой и Киевом единственным способом разрешить конфликт на Украине, а "идеальным посредником" — Китай. Об этом он заявил в интервью газете La Stampa.

По его словам, Рим "гарантирует Киеву право на самооборону", но в то же время предпринимает попытки добиться урегулирования конфликта мирными способами.

"Единственное, что мы можем попытаться сделать, — это не закончить конфликт, а прекратить столкновение и попытаться усадить за один стол двух собеседников, которые не разговаривают друг с другом", — сказал Крозетто.

Также глава итальянского Минобороны отметил, что ООН больше не способна останавливать мировые конфликты. Для достижения мира на Украине нужен другой посредник, добавил министр и предложил на эту роль Китай.