Назван "идеальный посредник" в переговорах между Россией и Украиной
Минобороны Италии заявило о необходимости прямых переговоров РФ и Украины
Министр обороны Италии Гвидо Крозетто считает прямые переговоры между Москвой и Киевом единственным способом разрешить конфликт на Украине, а "идеальным посредником" — Китай. Об этом он заявил в интервью газете La Stampa.
По его словам, Рим "гарантирует Киеву право на самооборону", но в то же время предпринимает попытки добиться урегулирования конфликта мирными способами.
"Единственное, что мы можем попытаться сделать, — это не закончить конфликт, а прекратить столкновение и попытаться усадить за один стол двух собеседников, которые не разговаривают друг с другом", — сказал Крозетто.
Также глава итальянского Минобороны отметил, что ООН больше не способна останавливать мировые конфликты. Для достижения мира на Украине нужен другой посредник, добавил министр и предложил на эту роль Китай.
Ранее стало известно, что Италия отправила Киеву порядка 20 самоходных артиллерийских установок M109L, поезд с военным грузом был замечен на вокзале города Удине. Данная партия вооружения входит в пакет военной помощи Киеву, утверждённый предыдущим итальянским правительством в 2022 году.
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