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Регион
Опубликовано 22 апреля 2023, 11:25
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Назван "идеальный посредник" в переговорах между Россией и Украиной

Минобороны Италии заявило о необходимости прямых переговоров РФ и Украины

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто считает прямые переговоры между Москвой и Киевом единственным способом разрешить конфликт на Украине, а "идеальным посредником" — Китай. Об этом он заявил в интервью газете La Stampa.

По его словам, Рим "гарантирует Киеву право на самооборону", но в то же время предпринимает попытки добиться урегулирования конфликта мирными способами.

"Единственное, что мы можем попытаться сделать, — это не закончить конфликт, а прекратить столкновение и попытаться усадить за один стол двух собеседников, которые не разговаривают друг с другом", — сказал Крозетто.

Также глава итальянского Минобороны отметил, что ООН больше не способна останавливать мировые конфликты. Для достижения мира на Украине нужен другой посредник, добавил министр и предложил на эту роль Китай.

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Ранее стало известно, что Италия отправила Киеву порядка 20 самоходных артиллерийских установок M109L, поезд с военным грузом был замечен на вокзале города Удине. Данная партия вооружения входит в пакет военной помощи Киеву, утверждённый предыдущим итальянским правительством в 2022 году.

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Никита Никонов
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