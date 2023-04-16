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Опубликовано 16 апреля 2023, 12:20
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Италия направила на Украину 20 гаубиц

Итальянские СМИ пишут об отправке Киеву около 20 самоходок M109L

Италия отправила Киеву порядка 20 самоходных артиллерийских установок M109L, поезд с военным грузом был замечен на вокзале города Удине. Об этом пишут газеты la Repubblica и Corriere della Sera.

Италия отправила Украине гаубицы. Видео © Twitter / Marco Rizzo

Очевидцы публикуют в Сети видео, на котором состав медленно движется вдоль станции. На железнодорожных платформах стоят гаубицы без каких-либо обозначений и номеров. В публикации отмечается, что это техника модели M109L, которую и раньше Италия отправляла ВСУ.

Министр без портфеля по связям с парламентом Лука Чириани в эфире телеканала RAinews24 не стал отрицать, что поезд с гаубицами направляется на Украину. Он пояснил, что данная партия входит в пакет военной помощи Киеву, утверждённый ещё предыдущим итальянским правительством в 2022 году.

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Ранее сообщалось, что вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что лидеры западных стран никогда не обсуждали тему отправки своих войск на Украину. Так он отреагировал на предупреждение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о такой опасности.

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Twitter / Marco Rizzo

Татьяна Миссуми
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