Италия направила на Украину 20 гаубиц

Италия отправила Киеву порядка 20 самоходных артиллерийских установок M109L, поезд с военным грузом был замечен на вокзале города Удине. Об этом пишут газеты la Repubblica и Corriere della Sera.

Италия отправила Украине гаубицы. Видео © Twitter / Marco Rizzo

Очевидцы публикуют в Сети видео, на котором состав медленно движется вдоль станции. На железнодорожных платформах стоят гаубицы без каких-либо обозначений и номеров. В публикации отмечается, что это техника модели M109L, которую и раньше Италия отправляла ВСУ.

Министр без портфеля по связям с парламентом Лука Чириани в эфире телеканала RAinews24 не стал отрицать, что поезд с гаубицами направляется на Украину. Он пояснил, что данная партия входит в пакет военной помощи Киеву, утверждённый ещё предыдущим итальянским правительством в 2022 году.