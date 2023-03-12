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Опубликовано 12 марта 2023, 16:58
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МИД Италии опроверг переговоры на Западе об отправке войск на Украину

Глава МИД Италии заявил, что западные страны никогда не обсуждали отправку войск на Украину

Обложка © Getty Images / Artur Widak / Anadolu Agency

Обложка © Getty Images / Artur Widak / Anadolu Agency

Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что лидеры западных стран никогда не обсуждали тему отправки своих войск на Украину. Так он отреагировал на предупреждение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о такой опасности.

"Мы никогда не говорили о том, чтобы отправить Киеву войска. На днях прошла встреча [представителей] G7 с участием [госсекретаря США Энтони] Блинкена, в ходе которой отправка войск не обсуждалась", — заверил глава итальянского МИД в эфире Radio24.

А Орбан считает, что западные страны весьма близки к тому, чтобы направить свои войска на Украину. Он жёстко раскритиковал призывы отправлять Киеву "больше смертоносных вооружений".

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Андрей Бражников
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