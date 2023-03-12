Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 марта, 16:58

МИД Италии опроверг переговоры на Западе об отправке войск на Украину

Глава МИД Италии заявил, что западные страны никогда не обсуждали отправку войск на Украину

<p>Обложка © Getty Images / Artur Widak / Anadolu Agency</p>

Обложка © Getty Images / Artur Widak / Anadolu Agency

Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что лидеры западных стран никогда не обсуждали тему отправки своих войск на Украину. Так он отреагировал на предупреждение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о такой опасности.

"Мы никогда не говорили о том, чтобы отправить Киеву войска. На днях прошла встреча [представителей] G7 с участием [госсекретаря США Энтони] Блинкена, в ходе которой отправка войск не обсуждалась", — заверил глава итальянского МИД в эфире Radio24.

А Орбан считает, что западные страны весьма близки к тому, чтобы направить свои войска на Украину. Он жёстко раскритиковал призывы отправлять Киеву "больше смертоносных вооружений".

Белый дом напуган статьёй об отказе Пентагона делиться данными по Украине с судом Гааги

Белый дом напуган статьёй об отказе Пентагона делиться данными по Украине с судом Гааги

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция на Украине
  • Италия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров