Премьер Венгрии заявил о серьёзной угрозе отправки войск Запада на Украину
Премьер Венгрии Орбан предупредил, что Запад близок к отправке войск на Украину
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Обложка © Getty Images / Janos Kummer
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что западные страны весьма близки к тому, чтобы направить свои войска на Украину. Он жёстко раскритиковал призывы отправлять Киеву "больше смертоносных вооружений".
"Существует серьёзная вероятность того, что солдаты союзных Украине стран также примут участие в боевых действиях. Мир никогда не был так близок к тому, чтобы локальная война переросла в глобальную, лидеры западного мира больны военной лихорадкой", — сказал венгерский премьер в эфире радио Kossuth.
Орбан уверен, что Украина способна продолжать боевые действия только до тех пор, пока велят США: в противном случае Киев пошёл бы на мирные переговоры. Он назвал Венгрию и Ватикан единственными силами в Европе, которые выступают за мир. Премьер также отметил необходимость укреплять венгерские вооружённые силы, одновременно продолжая предпринимать усилия для дипломатического урегулирования конфликтов.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров признался, что не видит сейчас никакой возможности для начала переговоров с Украиной. Это связано с позицией киевских властей и лично президента Незалежной Владимира Зеленского.