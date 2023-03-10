Премьер Венгрии заявил о серьёзной угрозе отправки войск Запада на Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предупредил, что западные страны весьма близки к тому, чтобы направить свои войска на Украину. Он жёстко раскритиковал призывы отправлять Киеву "больше смертоносных вооружений".

"Существует серьёзная вероятность того, что солдаты союзных Украине стран также примут участие в боевых действиях. Мир никогда не был так близок к тому, чтобы локальная война переросла в глобальную, лидеры западного мира больны военной лихорадкой", — сказал венгерский премьер в эфире радио Kossuth.

Орбан уверен, что Украина способна продолжать боевые действия только до тех пор, пока велят США: в противном случае Киев пошёл бы на мирные переговоры. Он назвал Венгрию и Ватикан единственными силами в Европе, которые выступают за мир. Премьер также отметил необходимость укреплять венгерские вооружённые силы, одновременно продолжая предпринимать усилия для дипломатического урегулирования конфликтов.