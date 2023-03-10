Лавров не видит сейчас возможностей для переговоров с Украиной из-за Зеленского

"Мы-то говорим, что мы не уходим от переговоров не потому, что мы умоляем их о переговорах. Мы не видим сейчас никакой возможности вести переговоры, но мы эту тему просто подчёркиваем перед лицом неутихающей волны заявлений, что вот "как плохо, что Россия не хочет переговоров", — сказал глава МИД в интервью передаче "Большая игра", отрывки из которого показали на Первом канале.