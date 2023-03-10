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10 марта, 11:55

Лавров не видит сейчас возможностей для переговоров с Украиной из-за Зеленского

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не видит сейчас никакой возможности для начала переговоров с Украиной, это связано с позицией киевских властей.

"Мы-то говорим, что мы не уходим от переговоров не потому, что мы умоляем их о переговорах. Мы не видим сейчас никакой возможности вести переговоры, но мы эту тему просто подчёркиваем перед лицом неутихающей волны заявлений, что вот "как плохо, что Россия не хочет переговоров", — сказал глава МИД в интервью передаче "Большая игра", отрывки из которого показали на Первом канале.

Он обратил внимание на высказывания президента Украины Владимира Зеленского и подписанный им в сентябре указ, который запрещает переговоры с Россией.

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Kremlin.ru

Андрей Бражников
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