Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
12 марта, 15:32

Белый дом напуган статьёй об отказе Пентагона делиться данными по Украине с судом Гааги

Politico: В США обеспокоены статьёй об отказе Пентагона отдавать данные по Украине суду в Гааге

Белый дом не на шутку встревожен публикацией в New York Times, где говорится о нежелании Пентагона отдать на рассмотрение в Международный уголовный суд в Гааге материалы о военных "преступлениях" на Украине. Об этом пишет издание Politico.

"Чиновники из Белого дома были потрясены, когда вышла статья New York Times, они опасаются, что она нанесёт ущерб моральным доводам США в пользу поддержки Украины", уточняется в материале.

По оценке аналитиков издания, Пентагон боится инициировать уголовное расследование, понимая, что придётся отвечать за собственные преступления на территории других стран. Публикация NYT ударила по единству США и Украины, уверены они.

США предостерегли от тайной операции в Крыму, которая грозит катастрофой для Европы

США предостерегли от тайной операции в Крыму, которая грозит катастрофой для Европы

Ранее сообщалось, что применение российскими военными гиперзвуковых ракет "Кинжал" на Украине весьма обеспокоило Соединённые Штаты Америки. Обозреватели Робин Диксон и Дэвид Стерн в статье для Washington Post указали, что Россия обладает трудноперехватываемым ядерным оружием, которого нет у Америки и её союзников.

Обложка ©

Wikipedia

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров