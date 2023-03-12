Белый дом напуган статьёй об отказе Пентагона делиться данными по Украине с судом Гааги
Politico: В США обеспокоены статьёй об отказе Пентагона отдавать данные по Украине суду в Гааге
Белый дом не на шутку встревожен публикацией в New York Times, где говорится о нежелании Пентагона отдать на рассмотрение в Международный уголовный суд в Гааге материалы о военных "преступлениях" на Украине. Об этом пишет издание Politico.
"Чиновники из Белого дома были потрясены, когда вышла статья New York Times, они опасаются, что она нанесёт ущерб моральным доводам США в пользу поддержки Украины", — уточняется в материале.
По оценке аналитиков издания, Пентагон боится инициировать уголовное расследование, понимая, что придётся отвечать за собственные преступления на территории других стран. Публикация NYT ударила по единству США и Украины, уверены они.
Ранее сообщалось, что применение российскими военными гиперзвуковых ракет "Кинжал" на Украине весьма обеспокоило Соединённые Штаты Америки. Обозреватели Робин Диксон и Дэвид Стерн в статье для Washington Post указали, что Россия обладает трудноперехватываемым ядерным оружием, которого нет у Америки и её союзников.