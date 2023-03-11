США могут попытаться помочь Киеву организовать наступление на Крым, что грозит Европе катастрофой. Об этом заявил обозреватель Стивен Брайен в статье для издания Asia Times.

Как он утверждает, "весеннее наступление, к которому всерьёз готовится Украина", вероятно, было спланировано в Пентагоне, а не в Киеве. Также автор статьи обратил внимание на повторяющиеся украинскими властями угрозы "захватить полуостров". По словам Брайена, власти США передают Киеву огромное количество военной техники, чтобы достичь этой цели.

"Сколько ещё американских кораблей находится в океане в данный момент или прибывает в другие порты, пока неизвестно. Но известно, что НАТО готовится к переброске, как только начнётся украинское наступление", — подчеркнул обозреватель.