США предостерегли от тайной операции в Крыму, которая грозит катастрофой для Европы
Обозреватель Брайен предупредил о риске катастрофы в случае операции США и Украины в Крыму
США могут попытаться помочь Киеву организовать наступление на Крым, что грозит Европе катастрофой. Об этом заявил обозреватель Стивен Брайен в статье для издания Asia Times.
Как он утверждает, "весеннее наступление, к которому всерьёз готовится Украина", вероятно, было спланировано в Пентагоне, а не в Киеве. Также автор статьи обратил внимание на повторяющиеся украинскими властями угрозы "захватить полуостров". По словам Брайена, власти США передают Киеву огромное количество военной техники, чтобы достичь этой цели.
"Сколько ещё американских кораблей находится в океане в данный момент или прибывает в другие порты, пока неизвестно. Но известно, что НАТО готовится к переброске, как только начнётся украинское наступление", — подчеркнул обозреватель.
Он допустил, что Вашингтон предоставит Киеву авиацию для операции в Крыму. По мнению Брайена, можно ожидать, что на американские самолёты будут нанесены украинские знаки отличия, а управлять ими будут лётчики из США или НАТО. Как указал колумнист, если этот прогноз по поводу совместной операции США и Украины окажется достоверным, то тогда Европа стоит на пороге большой катастрофы.
Ранее в Киеве уже не раз сообщали о желании устроить наступательную операцию на Крым. О подготовке Украины к захвату полуострова также заявляли в МИД РФ. При этом глава республики Сергей Аксёнов подчёркивал, что Крым максимально защищён ПВО. А советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк пообещал устроить в Крыму "горячий сезон".
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