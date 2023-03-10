Власти Крыма заверили, что он максимально защищён ПВО

Крыму глобально в данный момент ничего не угрожает. Об этом заявил глава региона Сергей Аксёнов. Он заверил, что все центральные объекты жизнеобеспечения на полуострове максимально защищены силами противовоздушной обороны.

"Я знаю все решения, что лидер (президент РФ. — Прим. Лайфа), в том числе и по моему обращению, поручения дал Минобороны. Опять же, не могу здесь приводить ни количественные, ни качественные показатели, к сожалению, в этой всей ситуации", — сказал Аксёнов в интервью РИА "Новости".

Он заверил, что все объекты, обеспечивающие жизнедеятельность Крыма, в том числе, логистические, защищены максимально и с предельно возможных сегодня позиций.

"Во всём есть нюансы, есть человеческий фактор, есть ещё какие-то моменты, в жизни может быть всё. Однако, в целом, ещё раз говорю, касаемо глобальных моментов и перспектив, Крыму ничего не угрожает", — подчеркнул Аксёнов.