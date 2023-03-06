Политолог увидел звериную сущность Киева в заявлениях о желании "истощить" Крым

Заявление полковника ВСУ Петра Черника о желании "истощить" Крым блокадой ещё раз показывает звериную сущность киевских властей. Об этом в беседе с Лайфом заявил политолог Руслан Бальбек. Самого Черника эксперт иронично назвал "очередным непризнанным военным гением Украины".

"Украинский полковник, видимо, не бывал на линии фронта и слабо представляет себе, как заблокировать полуостров. Но зато в его бандеровской душонке есть навязчивая идея уничтожить население Крыма. Очередной непризнанный военный гений Украины публично заявил о своей звериной сущности, а чего ещё ожидать от выкормышей киевского режима?" — задаётся вопросом политолог.

Бальбек сомневается, что сценарий какой бы то ни было блокады полуострова возможен. Кроме того, в реальности такие, как полковник Черник, будут сидеть во Львове, а не "на линии блокады", подчеркнул политолог.

"Полковнику никто не пишет, вот он и навязывает свою никчёмную фигуру окружающим", — добавил собеседник Лайфа.