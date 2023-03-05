В США сравнили идею отобрать Крым у России с освобождением Техаса от американцев

Американский журналист, ведущий YouTube-канала Judging Freedom Эндрю Наполитано назвал невероятно глупой и абсурдной идею Запада лишить Россию Крыма. Он сравнил эти фантазии с освобождением штата Техас от американцев.

"(Идея о том, что. — Прим. Лайфа) Крым может быть "освобождён" от России — это всё равно, что Техас освободить от американцев и передать Мексике", — написал он в твиттере.

Журналист также прокомментировал обращение президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию 21 февраля. По его словам, это одно из самых рациональных выступлений российского лидера за последнее время. Он отметил, что Путин прекрасно знает о причастности Запада к конфликту на Украине, добавив, что этот факт "известен нам всем". При этом Наполитано назвал расширение блока НАТО одним из факторов усугубления ситуации в Незалежной.