В США сравнили идею отобрать Крым у России с освобождением Техаса от американцев
Американский журналист Наполитано назвал абсурдной идею Запада лишить Россию Крыма
Американский журналист, ведущий YouTube-канала Judging Freedom Эндрю Наполитано назвал невероятно глупой и абсурдной идею Запада лишить Россию Крыма. Он сравнил эти фантазии с освобождением штата Техас от американцев.
"(Идея о том, что. — Прим. Лайфа) Крым может быть "освобождён" от России — это всё равно, что Техас освободить от американцев и передать Мексике", — написал он в твиттере.
Журналист также прокомментировал обращение президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию 21 февраля. По его словам, это одно из самых рациональных выступлений российского лидера за последнее время. Он отметил, что Путин прекрасно знает о причастности Запада к конфликту на Украине, добавив, что этот факт "известен нам всем". При этом Наполитано назвал расширение блока НАТО одним из факторов усугубления ситуации в Незалежной.
Как уже писал Лайф, многие считают первопричиной конфликта на Украине расширение НАТО на восток. Как считает бывший аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн, нарушение Западом обещания не расширять альянс повлекло за собой серьёзнейшие последствия.
ТАСС / Сергей Мальгавко