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24 февраля, 00:51

Экс-аналитик ЦРУ назвал первопричину конфликта на Украине

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Причина украинского конфликта — расширение НАТО

Нарушение Западом обещания не расширять НАТО на восток повлекло за собой начало украинского конфликта. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн во время заседания Совета безопасности ООН. Несмотря на постоянные заверения западных политиков о "неспровоцированном" начале конфликта, именно расширение альянса стало его причиной, считает эксперт.

"Нужно вспомнить о расширении НАТО, хоть и было дано обещание не делать этого", — заявил Макговерн.

Он рассказал, что спросил советника Горбачёва Виктора Кувалдина, почему обещание о нерасширении НАТО не зафиксировали документально. Кувалдин отметил, что на тот момент созданию документа помешали многие факторы. Среди них он упомянул нежелание Германии и существование Варшавского договора.

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Ранее Лайф писал, что бывший аналитик ЦРУ Макговерн назвал Зеленского хорошим актёром, но плохим политиком. Он подчеркнул, что во главе киевского правительства стоит американская марионетка.

Обложка ©

Flickr / Utenriksdepartementet UD

Арина Родионова
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