Экс-аналитик ЦРУ назвал первопричину конфликта на Украине

Нарушение Западом обещания не расширять НАТО на восток повлекло за собой начало украинского конфликта. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн во время заседания Совета безопасности ООН. Несмотря на постоянные заверения западных политиков о "неспровоцированном" начале конфликта, именно расширение альянса стало его причиной, считает эксперт.

"Нужно вспомнить о расширении НАТО, хоть и было дано обещание не делать этого", — заявил Макговерн.

Он рассказал, что спросил советника Горбачёва Виктора Кувалдина, почему обещание о нерасширении НАТО не зафиксировали документально. Кувалдин отметил, что на тот момент созданию документа помешали многие факторы. Среди них он упомянул нежелание Германии и существование Варшавского договора.