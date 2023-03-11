Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
10 марта, 21:57

Советник главы офиса Зеленского пообещал устроить "горячий сезон" в Крыму

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк пообещал устроить в Крыму "горячий сезон". Об этом он заявил в интервью украинскому телеведущему Василию Голованову.

"Сезон в Крыму будет горячим. Очень и очень жарким", — сказал Подоляк.

По его словам, Украина намерена объяснить, что "к ней нужно относиться не то что с уважением, а с большим страхом".

Политолог увидел звериную сущность Киева в заявлениях о желании "истощить" Крым

Политолог увидел звериную сущность Киева в заявлениях о желании "истощить" Крым

Киев не раз говорил о желании устроить наступательную операцию на Крым. На подготовку Украины к захвату полуострова также заявляли в МИД РФ. При этом глава республики Сергей Аксёнов подчёркивал, что Крым максимально защищён ПВО.

Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
  • Крым, Республика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров