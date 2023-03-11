Советник главы офиса Зеленского пообещал устроить "горячий сезон" в Крыму

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк пообещал устроить в Крыму "горячий сезон". Об этом он заявил в интервью украинскому телеведущему Василию Голованову.

"Сезон в Крыму будет горячим. Очень и очень жарким", — сказал Подоляк.

По его словам, Украина намерена объяснить, что "к ней нужно относиться не то что с уважением, а с большим страхом".