В МИД РФ заявили, что Киев продолжает готовиться к захвату Крыма

Киевские власти продолжают планировать военный захват Крыма. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ. Там добавили, что в США хотят заработать на этом дополнительные очки к грядущим выборам.

"Сегодня киевский режим продолжает планировать военный захват Крыма и нанесение по нему ударов, нисколько не волнуясь о жизнях российских мирных граждан", — сказано в сообщении ведомства.

В российском МИД добавили, что недавно заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала военные объекты в российском Крыму "легитимными целями" для Украины.