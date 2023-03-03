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3 марта, 11:53

В МИД РФ заявили, что Киев продолжает готовиться к захвату Крыма

Киевские власти продолжают планировать военный захват Крыма. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ. Там добавили, что в США хотят заработать на этом дополнительные очки к грядущим выборам.

"Сегодня киевский режим продолжает планировать военный захват Крыма и нанесение по нему ударов, нисколько не волнуясь о жизнях российских мирных граждан", — сказано в сообщении ведомства.

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В российском МИД добавили, что недавно заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала военные объекты в российском Крыму "легитимными целями" для Украины.

Ранее Лайф писал о том, что западных журналистов, которые раскрывают неудобную Киеву правду о Крыме, вносят в "список смерти". На это обратил внимание обозреватель Gray Zone Макс Блюменталь.

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LIFE / Павел Баранов

Илья Суриков
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