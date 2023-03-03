В МИД РФ заявили, что Киев продолжает готовиться к захвату Крыма
Киевские власти продолжают планировать военный захват Крыма. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ. Там добавили, что в США хотят заработать на этом дополнительные очки к грядущим выборам.
"Сегодня киевский режим продолжает планировать военный захват Крыма и нанесение по нему ударов, нисколько не волнуясь о жизнях российских мирных граждан", — сказано в сообщении ведомства.
В российском МИД добавили, что недавно заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд назвала военные объекты в российском Крыму "легитимными целями" для Украины.
Ранее Лайф писал о том, что западных журналистов, которые раскрывают неудобную Киеву правду о Крыме, вносят в "список смерти". На это обратил внимание обозреватель Gray Zone Макс Блюменталь.
LIFE / Павел Баранов