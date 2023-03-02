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2 марта, 16:39

Офицер ЦРУ в отставке Джиральди напомнил, что Крым давно был частью России

Офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди напомнил, что Крым давно был частью России, чем сильно удивил американского журналиста Эндрю Наполитано. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби отметил, что полуостров — якобы часть Украины.

"Белый дом этими словами доказал крайне слабое знание истории. До 1954 года Крым был частью России. Полуостров был присоединён ещё при Екатерине Великой в XVIII веке и всегда был российским", — подчеркнул Джиральди.

Журналист был в шоке от таких слов и изумлённо отметил, что Крым "триста лет" был в составе РФ.

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Ранее в Германии Украине предложили самостоятельно определить критерии мира с РФ. Таким образом, позиция Берлина по данному вопросу не изменилась.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Никита Осипов
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