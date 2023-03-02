В Германии предложили Киеву самому определять критерии мира с Россией

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что позиция Берлина не изменилась: там по-прежнему считают, что Украина сама должна определять критерии мира с Россией. Об этом она сказала в интервью телеканалу ARD.

"Мы поддерживаем право Украины на самооборону. Однако в конечном счёте Украина сама будет вести переговоры о том, как будет выглядеть мир. Ни германский министр иностранных дел, ни канцлер не будут говорить, что украинцам делать со своей страной", — заявила Бербок.

При этом она отметила, что Германия считает Крым украинским, в связи с чем и ввела санкции против России в 2014 году после его вхождения в состав РФ.