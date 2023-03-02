"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
1 марта, 23:33

В Германии предложили Киеву самому определять критерии мира с Россией

Бербок: Украина сама должна решить, включать ли Крым в мирное соглашение

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что позиция Берлина не изменилась: там по-прежнему считают, что Украина сама должна определять критерии мира с Россией. Об этом она сказала в интервью телеканалу ARD.

"Мы поддерживаем право Украины на самооборону. Однако в конечном счёте Украина сама будет вести переговоры о том, как будет выглядеть мир. Ни германский министр иностранных дел, ни канцлер не будут говорить, что украинцам делать со своей страной", — заявила Бербок.

При этом она отметила, что Германия считает Крым украинским, в связи с чем и ввела санкции против России в 2014 году после его вхождения в состав РФ.

Песков назвал невозможным возвращение Крыма в состав Украины

Песков назвал невозможным возвращение Крыма в состав Украины

Напомним, ранее в Белом доме допустили возможность пересмотра вопроса принадлежности Крыма в будущем. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, эту тему могут рассмотреть в дальнейшем, а сейчас на повестке дня стоят другие вопросы.

Обложка ©

ТАСС / EPA / SALVATORE DI NOLFI

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Германия
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров