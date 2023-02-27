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27 февраля, 04:06

В Белом доме допустили возможность пересмотра вопроса принадлежности Крыма в будущем

Вопрос претензий Украины на Крым, возможно, будет поднят в будущем, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Вопрос Крыма — это вопрос, который случится в будущем. Это то, к чему мы придём", — сказал он в интервью телеканалу NBC News.

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Сейчас Киеву нужно сосредоточиться на краткосрочных целях для получения преимущества на поле боя при поддержке США, добавил Салливан.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся захватить Крым и ведут для этого техническую и психологическую подготовку. По его словам, солдат для проведения операции готовят и в других странах.

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Unsplash

Артур Лапсаков
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