В Белом доме допустили возможность пересмотра вопроса принадлежности Крыма в будущем
Вопрос претензий Украины на Крым, возможно, будет поднят в будущем, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Вопрос Крыма — это вопрос, который случится в будущем. Это то, к чему мы придём", — сказал он в интервью телеканалу NBC News.
Сейчас Киеву нужно сосредоточиться на краткосрочных целях для получения преимущества на поле боя при поддержке США, добавил Салливан.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся захватить Крым и ведут для этого техническую и психологическую подготовку. По его словам, солдат для проведения операции готовят и в других странах.
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