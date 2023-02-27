В Белом доме допустили возможность пересмотра вопроса принадлежности Крыма в будущем

Вопрос претензий Украины на Крым, возможно, будет поднят в будущем, заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Вопрос Крыма — это вопрос, который случится в будущем. Это то, к чему мы придём", — сказал он в интервью телеканалу NBC News.

Сейчас Киеву нужно сосредоточиться на краткосрочных целях для получения преимущества на поле боя при поддержке США, добавил Салливан.