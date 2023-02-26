Помощника Байдена поставил в тупик вопрос о гипотетической атаке ВСУ на Крым
Салливан: США пока не знают, поддержат ли Украину в случае нападения на Крым
США ещё не решили, будут ли поддерживать Украину, если она предпримет попытку атаковать Крым. Об этом заявил в интервью телекомпании CNN помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.
"Я не могу дать ответ "да" или "нет" на вопрос о гипотетическом развитии событий. В настоящий момент президент [Украины Владимир] Зеленский сосредоточен на том, чтобы укрепить свои позиции на поле боя, укрепить позиции за столом переговоров в будущем. Мы хотим помочь Украине сделать так, чтобы успехи на поле боя можно было использовать за столом переговоров", — сказал он.
Помощник Байдена заметил, что Вашингтон предоставляет Киеву помощь, чтобы он мог добиться этих успехов. Салливан подчеркнул также, что Украине в настоящее время не до решений по Крыму, так как все усилия сосредоточены на боевых действиях на востоке страны.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся захватить Крым и ведут для этого техническую и психологическую подготовку. По его словам, бойцов для проведения операции готовят также и в других странах.
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