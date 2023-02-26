Помощника Байдена поставил в тупик вопрос о гипотетической атаке ВСУ на Крым

США ещё не решили, будут ли поддерживать Украину, если она предпримет попытку атаковать Крым. Об этом заявил в интервью телекомпании CNN помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Я не могу дать ответ "да" или "нет" на вопрос о гипотетическом развитии событий. В настоящий момент президент [Украины Владимир] Зеленский сосредоточен на том, чтобы укрепить свои позиции на поле боя, укрепить позиции за столом переговоров в будущем. Мы хотим помочь Украине сделать так, чтобы успехи на поле боя можно было использовать за столом переговоров", — сказал он.

Помощник Байдена заметил, что Вашингтон предоставляет Киеву помощь, чтобы он мог добиться этих успехов. Салливан подчеркнул также, что Украине в настоящее время не до решений по Крыму, так как все усилия сосредоточены на боевых действиях на востоке страны.