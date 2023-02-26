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26 февраля, 16:34

Помощника Байдена поставил в тупик вопрос о гипотетической атаке ВСУ на Крым

Салливан: США пока не знают, поддержат ли Украину в случае нападения на Крым

США ещё не решили, будут ли поддерживать Украину, если она предпримет попытку атаковать Крым. Об этом заявил в интервью телекомпании CNN помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Я не могу дать ответ "да" или "нет" на вопрос о гипотетическом развитии событий. В настоящий момент президент [Украины Владимир] Зеленский сосредоточен на том, чтобы укрепить свои позиции на поле боя, укрепить позиции за столом переговоров в будущем. Мы хотим помочь Украине сделать так, чтобы успехи на поле боя можно было использовать за столом переговоров", сказал он.

Помощник Байдена заметил, что Вашингтон предоставляет Киеву помощь, чтобы он мог добиться этих успехов. Салливан подчеркнул также, что Украине в настоящее время не до решений по Крыму, так как все усилия сосредоточены на боевых действиях на востоке страны.

Байден допустил, что Украина не сможет сразу "вернуть" Крым

Байден допустил, что Украина не сможет сразу "вернуть" Крым

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся захватить Крым и ведут для этого техническую и психологическую подготовку. По его словам, бойцов для проведения операции готовят также и в других странах.

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Getty Images / nashvilledino2

Татьяна Миссуми
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