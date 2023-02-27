"Родина — это семья". Митинг-концерт в "Лужниках" в деталях от "Гигарамы"
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
27 февраля, 09:52

Песков назвал невозможным возвращение Крыма в состав Украины

Песков подчеркнул, что Крым — российский и возвращение его в состав Украины невозможно

Крым является неотъемлемой частью России, и его возвращение в состав Украины невозможно. Об этом заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Говоря о том, может ли он представить какие-либо ситуации, при которых Крым стал бы украинским, Песков ответил отрицательно.

"Это неотъемлемая часть Российской Федерации", — напомнил официальный представитель Кремля.

Напомним, ранее в Белом доме допустили возможность пересмотра вопроса принадлежности Крыма в будущем. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, эту тему могут рассмотреть в дальнейшем, а сейчас на повестке дня стоят другие вопросы.

"Территориями не торгуем": В Госдуме дали совет США насчёт статуса Крыма

"Территориями не торгуем": В Госдуме дали совет США насчёт статуса Крыма

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Александр Юнашев
  • Новости
  • Политика России
  • Политика
  • Крым, Республика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров