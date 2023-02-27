Песков назвал невозможным возвращение Крыма в состав Украины

Крым является неотъемлемой частью России, и его возвращение в состав Украины невозможно. Об этом заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Говоря о том, может ли он представить какие-либо ситуации, при которых Крым стал бы украинским, Песков ответил отрицательно.

"Это неотъемлемая часть Российской Федерации", — напомнил официальный представитель Кремля.