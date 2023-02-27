Соединённым Штатам Америки во внешней политике стоит помнить о том, что статус Крыма ни с кем обсуждаться не будет, так как полуостров российский навсегда. Об этом в беседе с РИА "Новости" сообщил депутат Государственной Думы от крымского региона Леонид Ивлев.

Он напомнил о том, что полуостров воссоединился с Россией демократическим путём, что убедительно подтверждают цифры прошедшего в регионе референдума. Кроме того, Ивлев отметил, что равно девять лет назад над зданиями правительства и парламента Крыма были подняты российские флаги.

"Референдум был проведён в строгом соответствии с уставом ООН и нормами международного права. США в своей внешней политике стоит исходить из того, что Крым российский навсегда и статус полуострова ни с кем обсуждаться не будет. Этот вопрос закрыт окончательно. Россия своими территориями не торгует и способна их защитить", — объяснил парламентарий.