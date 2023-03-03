Американский журналист рассказал, как поступают с говорящими правду о Крыме

Всех западных журналистов, которые раскрывают неудобную Киеву правду о Крыме, вносят в "список смерти", при этом СМИ самого Запада будто бы не замечают этого. На это обратил внимание обозреватель Gray Zone Макс Блюменталь.

"NBC впервые рассказал американцам правду о Крыме, и его репортёр попал в список смерти наряду с несколькими гражданами США, журналистами, сановниками и даже детьми" — написал в Twitter Блюменталь.

Он задался риторическим вопросом, расскажет ли своим зрителям об этом сам телеканал NBC, будет ли это обсуждать на Западе "свободная пресса".