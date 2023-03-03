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3 марта, 04:23

Американский журналист рассказал, как поступают с говорящими правду о Крыме

Журналист из США Блюменталь: Говорящире правду о Крыме попадают в "список смерти"

Всех западных журналистов, которые раскрывают неудобную Киеву правду о Крыме, вносят в "список смерти", при этом СМИ самого Запада будто бы не замечают этого. На это обратил внимание обозреватель Gray Zone Макс Блюменталь.

"NBC впервые рассказал американцам правду о Крыме, и его репортёр попал в список смерти наряду с несколькими гражданами США, журналистами, сановниками и даже детьми" — написал в Twitter Блюменталь.

Он задался риторическим вопросом, расскажет ли своим зрителям об этом сам телеканал NBC, будет ли это обсуждать на Западе "свободная пресса".

Минкультуры Украины обвинило NBC в нарушении законодательства из-за сюжета про Крым

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Ранее офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди заявил, что Крым являлся частью РФ уже давно. Такое признание заставило удивиться журналиста Эндрю Наполитано.

Обложка ©

Wikipedia / DiscoverWithDima

Анатолий Симоненко
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