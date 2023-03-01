Минкультуры Украины обвинило NBC в нарушении законодательства из-за сюжета про Крым
Киев очень обеспокоен визитом журналистов американского телеканала NBC News в Крым через российскую территорию. Посещение полуострова таким путём является нарушениям законодательства Незалежной. Об этом в "Твиттере" заявил глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко.
"Въезд в Крым с территории России является нарушением законодательства Украины, за что предусмотрена ответственность, — в частности, за такие действия также запрещён въезд иностранцам. Мы очень обеспокоены телесюжетом NBC News", — говорится в посте министра.
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Ранее МИД Украины заявил, что журналисту NBC грозит запрет въезда в Незалежную из-за посещения Крыма. В ведомстве отметили, что сейчас компетентные органы изучают обстоятельства этого визита.