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1 марта, 12:09

Минкультуры Украины обвинило NBC в нарушении законодательства из-за сюжета про Крым

Киев очень обеспокоен визитом журналистов американского телеканала NBC News в Крым через российскую территорию. Посещение полуострова таким путём является нарушениям законодательства Незалежной. Об этом в "Твиттере" заявил глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко.

"Въезд в Крым с территории России является нарушением законодательства Украины, за что предусмотрена ответственность, — в частности, за такие действия также запрещён въезд иностранцам. Мы очень обеспокоены телесюжетом NBC News", — говорится в посте министра.

"Иначе станем рабами": Крымчане испортили репортаж NBC неудобной правдой о готовности противостоять ВСУ

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Ранее МИД Украины заявил, что журналисту NBC грозит запрет въезда в Незалежную из-за посещения Крыма. В ведомстве отметили, что сейчас компетентные органы изучают обстоятельства этого визита.

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NBC

Светлана Оперук
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