Минкультуры Украины обвинило NBC в нарушении законодательства из-за сюжета про Крым

Киев очень обеспокоен визитом журналистов американского телеканала NBC News в Крым через российскую территорию. Посещение полуострова таким путём является нарушениям законодательства Незалежной. Об этом в "Твиттере" заявил глава Минкультуры Украины Александр Ткаченко.

"Въезд в Крым с территории России является нарушением законодательства Украины, за что предусмотрена ответственность, — в частности, за такие действия также запрещён въезд иностранцам. Мы очень обеспокоены телесюжетом NBC News", — говорится в посте министра.