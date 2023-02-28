Жители Крыма подтвердили американскому журналисту принадлежность полуострова к России
Журналист NBC побывал в Крыму и пообщался с местными жителями
Журналист американского телеканала NBC побывал в Крыму и снял репортаж. В частности, он проехался по восстановленному после теракта Крымскому мосту и пообщался с местными жителями.
Отрывок репортажа американского телеканала о Крыме. Видео © NBC
Он отметил, что в Севастополе огромное число людей поддерживает Россию. Так ответила Прасковья Баранова, которая также заявила о готовности спускаться в убежище в случае атак на полуостров.
"Russian, конечно!" — ответила женщина на вопрос корреспондента.
Другой крымчанин — Руслан — заявил, что население региона "станет рабами", если не будет противостоять Украине.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал невозможным возвращение Крыма в состав Украины. По его словам, полуостров является "неотъемлемой частью Российской Федерации".
Кадр видео NBC