Жители Крыма подтвердили американскому журналисту принадлежность полуострова к России

Журналист американского телеканала NBC побывал в Крыму и снял репортаж. В частности, он проехался по восстановленному после теракта Крымскому мосту и пообщался с местными жителями.

Отрывок репортажа американского телеканала о Крыме. Видео © NBC

Он отметил, что в Севастополе огромное число людей поддерживает Россию. Так ответила Прасковья Баранова, которая также заявила о готовности спускаться в убежище в случае атак на полуостров.

"Russian, конечно!" — ответила женщина на вопрос корреспондента.

Другой крымчанин — Руслан — заявил, что население региона "станет рабами", если не будет противостоять Украине.