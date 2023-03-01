МИД Украины: Журналисту NBC грозит запрет въезда в страну из-за визита в Крым
Компетентные органы Украины начали изучать визит журналиста американского телеканала NBC News в Крым, ему могут запретить въезд на территорию Незалежной. Об этом заявил представитель МИД страны Олег Николенко.
"Посещение <…> Крыма с территории Российской Федерации является нарушением законодательства Украины. Для нарушителей предусмотрена правовая ответственность. В частности, для иностранцев за такие действия также предусмотрен запрет въезда на Украину", — написал дипломат в соцсети.
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Николенко добавил, что компетентные органы сейчас изучают обстоятельства приезда журналиста на полуостров. Представитель украинского МИД также отметил, что решение о дальнейших действиях примут по результатам проверки.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков назвал невозможным возвращение Крыма в состав Украины. По его словам, полуостров является "неотъемлемой частью Российской Федерации".
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