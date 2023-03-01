МИД Украины: Журналисту NBC грозит запрет въезда в страну из-за визита в Крым

Компетентные органы Украины начали изучать визит журналиста американского телеканала NBC News в Крым, ему могут запретить въезд на территорию Незалежной. Об этом заявил представитель МИД страны Олег Николенко.

"Посещение <…> Крыма с территории Российской Федерации является нарушением законодательства Украины. Для нарушителей предусмотрена правовая ответственность. В частности, для иностранцев за такие действия также предусмотрен запрет въезда на Украину", — написал дипломат в соцсети.

Николенко добавил, что компетентные органы сейчас изучают обстоятельства приезда журналиста на полуостров. Представитель украинского МИД также отметил, что решение о дальнейших действиях примут по результатам проверки.