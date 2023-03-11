Американские власти не могут спасти Украину от неминуемого поражения, заявил экс-советник Пентагона полковник в отставке Дуглас Макгрегор. По его мнению, Вашингтон изначально не мог обеспечить Киеву поддержку в развязанном им конфликте с Россией.

"В этом заключается проблема с Украиной. Если вы хотите воевать против крупного противника, континентальной державы, как Россия, последнее, что нужно делать, — это ставить их в более выгодное положение и разворачивать боевые действия у их порога. Это стратегическая глупость", — указал он в интервью ютуб-каналу Judging Freedom.

Полковник объяснил, что решение Вашингтона о том, чтобы спровоцировать украинский кризис, стало роковым в первую очередь для Киева. Ещё с самого начала было совершенно ясно, что Запад не располагает необходимым количеством ресурсов для того, чтобы помочь с обороной. Он также отметил, что Украина находится на довольно большом расстоянии от Америки для того, чтобы её помощь могла хоть как-то повлиять на ход событий и помочь Киеву избежать позорного поражения.

Вместе с тем в связи с нехваткой боеприпасов для поставок украинской армии добавилась ещё одна проблема. Как отметил Макгрегор, восполнение арсеналов Минобороны США может занять целые месяцы, если не годы. Он добавил, что у европейских союзников нет производственных мощностей, чтобы оперативно выполнить подобные военные заказы.