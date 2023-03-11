В США назвали три фатальные ошибки, которые приведут к капитуляции Украины

Запад ждёт неминуемое поражение в конфликте на Украине из-за трёх ошибок, в том числе из-за страха победы и отсутствия стратегии. Об этом пишет обозреватель американского издания The Hill Стивен Блэнк.

"Запад рискует проиграть по трём взаимосвязанным причинам: отсутствие стратегии, боязнь триумфа и нежелание публично агитировать за победу Украины", — перечислил журналист.

Европейские лидеры всё чаще высказывают сомнения не только в том, действительно ли Украина может одержать победу, но и проявляют скептицизм по поводу необходимости этого выигрыша. Как считает журналист, политики ощущают "всепроникающий страх перед украинской победой". При этом он уверен, что уже совсем скоро Запад столкнётся с необратимыми последствиями собственной нерешительности.

"Во-первых, украинские войска окончательно покинут Артёмовск. Во-вторых, киевскому режиму придётся отложить своё весеннее наступление, поскольку Запад не может собраться с силами даже спустя 13 месяцев и отправить оружие, которое он уже пообещал", — добавил Блэнк.