Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер предрёк ВСУ сокрушительное поражение раньше, чем предполагалось. По его новому прогнозу, подписание акта о капитуляции Украины ускорится вследствие нехватки вооружения и боеприпасов.

"Запад ничего не может сделать с нехваткой боеприпасов, как бы ни пытался. Этим летом у Украины кончатся боеприпасы, и когда это произойдёт, всё будет кончено", — заявил он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.