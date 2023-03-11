"Всё будет кончено": В США ухудшили прогноз о сроках капитуляции Украины
Офицер разведки США Риттер предрёк Украине поражение летом 2023 года
Офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер предрёк ВСУ сокрушительное поражение раньше, чем предполагалось. По его новому прогнозу, подписание акта о капитуляции Украины ускорится вследствие нехватки вооружения и боеприпасов.
"Запад ничего не может сделать с нехваткой боеприпасов, как бы ни пытался. Этим летом у Украины кончатся боеприпасы, и когда это произойдёт, всё будет кончено", — заявил он в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Риттер в феврале поделился прогнозом о том, что Владимир Зеленский подпишет акт о капитуляции Украины к октябрю 2023 года. Кстати, ранее Лайф рассказывал, что будет с украинским президентом после позорного фиаско на поле боя.
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