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26 февраля, 17:25

В США спрогнозировали, когда Зеленский подпишет акт о капитуляции Украины

Офицер разведки США Риттер: Армия Зеленского потерпит поражение к октябрю 2023 года

<p>Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / Peter Nicholls / Pool / AP</p>

Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / Peter Nicholls / Pool / AP

Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер спрогнозировал поражение Украины и подписание президентом страны Владимиром Зеленским документа о капитуляции ближе к осени текущего года. Об этом он заявил в своём блоге на ютуб-канале.

"Украина не протянет в этом конфликте до конца лета. Они истощат боеприпасы к середине лета, а в артиллерийской войне, если вы лишились снарядов, вы все умрёте", — сказал Риттер.

По оценке американского военного, разгром Вооружённых сил Украины и пленение оставшихся солдат ВСУ можно ожидать уже к октябрю.

"Висит на волоске": Украину предупредили о больших проблемах из-за ситуации на Западе

"Висит на волоске": Украину предупредили о больших проблемах из-за ситуации на Западе

Ранее Скотт Риттер рассказал о прискорбном заблуждении Украины. По его мнению, в Киеве не понимают, что Западу на самом деле наплевать и на ВСУ, и на самих украинцев.

Ирина Фальке
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