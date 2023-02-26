В США спрогнозировали, когда Зеленский подпишет акт о капитуляции Украины
Офицер разведки США Риттер: Армия Зеленского потерпит поражение к октябрю 2023 года
Владимир Зеленский. Обложка © ТАСС / Peter Nicholls / Pool / AP
Бывший офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер спрогнозировал поражение Украины и подписание президентом страны Владимиром Зеленским документа о капитуляции ближе к осени текущего года. Об этом он заявил в своём блоге на ютуб-канале.
"Украина не протянет в этом конфликте до конца лета. Они истощат боеприпасы к середине лета, а в артиллерийской войне, если вы лишились снарядов, вы все умрёте", — сказал Риттер.
По оценке американского военного, разгром Вооружённых сил Украины и пленение оставшихся солдат ВСУ можно ожидать уже к октябрю.
Ранее Скотт Риттер рассказал о прискорбном заблуждении Украины. По его мнению, в Киеве не понимают, что Западу на самом деле наплевать и на ВСУ, и на самих украинцев.