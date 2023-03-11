В США признались в желании поражения России на Украине, но "не слишком тяжёлого"

Соединённые Штаты добиваются поражения России в украинском конфликте, однако не желают, чтобы проигрыш Москвы был "слишком тяжёлым". Об этом заявил член Палаты представителей Конгресса США Сет Мултон.

"Я не знаю, будет ли хорошо для стабильности в мире, если российское правительство падёт. К примеру, я говорю о распространении ядерного оружия. Поэтому говорить о том, что мы желаем России позорного поражения и падения всего правительства, это не то, чего мы в действительности хотим", — отметил конгрессмен-демократ от штата Массачусетс.

По словам Мултона, в Вашингтоне абсолютно заинтересованы в победе Киева и поражении Москвы, но "не хотят, чтобы Россия проиграла слишком сильно". Законодатель также подчеркнул, что Штаты не имеют никакого намерения уничтожать Россию. Кроме того, он призвал власти США увеличить поставки Украине боеприпасов к тяжёлой артиллерии, танков и других наступательных вооружений, чтобы обеспечить успех Киева на поле боя.