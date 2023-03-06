В США констатировали смерть Украины как государства

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил о гибели Украины как государства. Он также указал на масштабные разрушения в Незалежной.

"Украина как национальное государство уже мертва, по моему мнению. 40% её городов и инфраструктуры уничтожено. Вся её промышленная база — всё, что имело реальную цену на Украине, — перешла в состав России. <…> Это традиционно регионы, где живут русские", — рассказал полковник на своём ютуб-канале.

Кроме того, Макгрегор добавил, что за год с Украины уехали миллионы граждан, а население страны с 38 миллионов сократилось примерно до 18–22.