В США констатировали смерть Украины как государства
Бывший советник Пентагона Макгрегор заявил о гибели Украины как государства
Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил о гибели Украины как государства. Он также указал на масштабные разрушения в Незалежной.
"Украина как национальное государство уже мертва, по моему мнению. 40% её городов и инфраструктуры уничтожено. Вся её промышленная база — всё, что имело реальную цену на Украине, — перешла в состав России. <…> Это традиционно регионы, где живут русские", — рассказал полковник на своём ютуб-канале.
Кроме того, Макгрегор добавил, что за год с Украины уехали миллионы граждан, а население страны с 38 миллионов сократилось примерно до 18–22.
Ранее Макгрегор высказал мнение, что прекращение западной военной помощи будет означать для Украины поражение, а для её президента Владимира Зеленского — бегство из страны. Как он указал, лидер Незалежной "закончит тем, что будет жить где-то в пригороде Майами".
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