В Госдуме дали Подоляку обещание после угроз устроить крымчанам "горячий сезон"
Депутат Шеремет дал Подоляку обещание в ответ на угрозы устроить крымчанам "горячий сезон"
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Обложка © Сайт президента Украины
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет пообещал советнику главы Офиса президента Украины Михаилу Подоляку "эксклюзив в виде тюремной камеры" на полуострове, где он сполна сможет ответить за свои угрозы устроить жителям республики "горячий сезон".
"Подоляка и подобную ему свору давно ждёт в Крыму тюремный сезон и эксклюзив в виде тюремной камеры, где он сполна ответит за свои угрозы в отношении крымчан и всей России", — подчеркнул парламентарий в беседе с РИА "Новости".
Депутат Госдумы добавил, что киевской власти, несмотря на всю военную риторику и браваду, в Крыму ничего не светит.
Киев не раз говорил о желании устроить наступательную операцию на Крым. О подготовке Украины к захвату полуострова также заявляли в МИД РФ. При этом глава республики Сергей Аксёнов подчёркивал, что Крым максимально защищён ПВО.