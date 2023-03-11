В Госдуме дали Подоляку обещание после угроз устроить крымчанам "горячий сезон"

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет пообещал советнику главы Офиса президента Украины Михаилу Подоляку "эксклюзив в виде тюремной камеры" на полуострове, где он сполна сможет ответить за свои угрозы устроить жителям республики "горячий сезон".

"Подоляка и подобную ему свору давно ждёт в Крыму тюремный сезон и эксклюзив в виде тюремной камеры, где он сполна ответит за свои угрозы в отношении крымчан и всей России", — подчеркнул парламентарий в беседе с РИА "Новости".

Депутат Госдумы добавил, что киевской власти, несмотря на всю военную риторику и браваду, в Крыму ничего не светит.