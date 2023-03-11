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Опубликовано 11 марта 2023, 11:55
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В Госдуме дали Подоляку обещание после угроз устроить крымчанам "горячий сезон"

Депутат Шеремет дал Подоляку обещание в ответ на угрозы устроить крымчанам "горячий сезон"

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Обложка © Сайт президента Украины

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Обложка © Сайт президента Украины

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет пообещал советнику главы Офиса президента Украины Михаилу Подоляку "эксклюзив в виде тюремной камеры" на полуострове, где он сполна сможет ответить за свои угрозы устроить жителям республики "горячий сезон".

"Подоляка и подобную ему свору давно ждёт в Крыму тюремный сезон и эксклюзив в виде тюремной камеры, где он сполна ответит за свои угрозы в отношении крымчан и всей России", — подчеркнул парламентарий в беседе с РИА "Новости".

Депутат Госдумы добавил, что киевской власти, несмотря на всю военную риторику и браваду, в Крыму ничего не светит.

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Киев не раз говорил о желании устроить наступательную операцию на Крым. О подготовке Украины к захвату полуострова также заявляли в МИД РФ. При этом глава республики Сергей Аксёнов подчёркивал, что Крым максимально защищён ПВО.

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Андрей Бражников
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