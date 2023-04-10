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10 апреля, 12:55

Глава СНБО Украины призвал не ждать "волшебных" дат контрнаступления

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов посоветовал украинцам не ждать "волшебных" дат контрнаступления, потому что оно якобы "происходит ежедневно".

"Украинское контрнаступление происходит каждый день. Не ждём волшебных дат, действуем спокойно, системно и последовательно... Информационный ажиотаж не на пользу планам сил обороны Украины", — написал он в "Твиттере".

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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление Вооружённых сил Украины может начаться в ближайшие недели. При этом Владимир Зеленский ранее жаловался, говоря о невозможности контрнаступления Киева — всё из-за нехватки вооружения. А его бывший советник Алексей Арестович считает, что эта операция ВСУ обернётся огромными потерями.

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Getty Images / John Moore

Александра Вишнякова
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