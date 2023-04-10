Глава СНБО Украины призвал не ждать "волшебных" дат контрнаступления

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов посоветовал украинцам не ждать "волшебных" дат контрнаступления, потому что оно якобы "происходит ежедневно".

"Украинское контрнаступление происходит каждый день. Не ждём волшебных дат, действуем спокойно, системно и последовательно... Информационный ажиотаж не на пользу планам сил обороны Украины", — написал он в "Твиттере".