ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 апреля 2023, 12:55
8505

Глава СНБО Украины призвал не ждать "волшебных" дат контрнаступления

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов посоветовал украинцам не ждать "волшебных" дат контрнаступления, потому что оно якобы "происходит ежедневно".

"Украинское контрнаступление происходит каждый день. Не ждём волшебных дат, действуем спокойно, системно и последовательно... Информационный ажиотаж не на пользу планам сил обороны Украины", — написал он в "Твиттере".

5 причин, которые могут помешать ВСУ перейти в наступление
5 причин, которые могут помешать ВСУ перейти в наступление

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен не исключил, что контрнаступление Вооружённых сил Украины может начаться в ближайшие недели. При этом Владимир Зеленский ранее жаловался, говоря о невозможности контрнаступления Киева, — всё из-за нехватки вооружения. А его бывший советник Алексей Арестович считает, что эта операция ВСУ обернётся огромными потерями.

BannerImage

Getty Images / John Moore

Александра Вишнякова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Украина
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar