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Регион
Опубликовано 26 апреля 2023, 15:46
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В Киеве утверждают, что их мирный план нашёл "точки пересечения" с китайским

Пресс-секретарь Зеленского: В мирных планах Украины и Китая есть общие места

В Киеве утверждают, что мирные планы Украины и Китая нашли "общие точки соприкосновения". Таким образом пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров прокомментировал телефонные переговоры президента Украины с председателем КНР Си Цзиньпином, которые состоялись ранее в среду.

"Глава КНР уже лично представил китайский мирный план, Владимир Зеленский рассказал о своей формуле мира. Приятно, что есть некоторые точки пересечения. Это касается неиспользования ядерного оружия. А также то, что нельзя государственные ядерные объекты брать в заложники", — подвёл Никифоров итоги беседы двух лидеров.

Украинская сторона добавила, что она и не ждала от этого контакта каких-то конкретных договорённостей и решений. Сам факт того, что Си Цзиньпин поговорил с Зеленским, в Киеве уже считают за успех.

"Но это была ознакомительная лекция, за которую оценки не ставят", добавил пресс-секретарь Зеленского.

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Напомним, в среду, 26 апреля, состоялся телефонный разговор Си Цзиньпина и Владимира Зеленского. Председатель КНР созвонился с президентом Незалежной впервые после начала специальной военной операции на Украине, инициатором беседы стал Киев.

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Getty Images / John Colett

Марина Калегина
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