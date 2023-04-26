В Киеве утверждают, что их мирный план нашёл "точки пересечения" с китайским

В Киеве утверждают, что мирные планы Украины и Китая нашли "общие точки соприкосновения". Таким образом пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров прокомментировал телефонные переговоры президента Украины с председателем КНР Си Цзиньпином, которые состоялись ранее в среду.

"Глава КНР уже лично представил китайский мирный план, Владимир Зеленский рассказал о своей формуле мира. Приятно, что есть некоторые точки пересечения. Это касается неиспользования ядерного оружия. А также то, что нельзя государственные ядерные объекты брать в заложники", — подвёл Никифоров итоги беседы двух лидеров.

Украинская сторона добавила, что она и не ждала от этого контакта каких-то конкретных договорённостей и решений. Сам факт того, что Си Цзиньпин поговорил с Зеленским, в Киеве уже считают за успех.

"Но это была ознакомительная лекция, за которую оценки не ставят", — добавил пресс-секретарь Зеленского.