Захарова — о беседе Си Цзиньпина с Зеленским: "Марионетки" в Киеве вряд ли воспримут призывы к миру

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского. По мнению дипломата, призывы к миру, которые звучат от Пекина, вряд ли могут быть восприняты адекватно "марионетками" в Киеве.

"Пока киевский режим демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса, а эвентуальное согласие на переговоры обуславливает ультиматумами с заведомо нереалистичными требованиями", — говорится в распространённом комментарии Захаровой.

В подтверждение слов Захарова напомнила о Минских соглашениях, которые, как признали в Киеве, были нужны лишь для затягивания времени, а также о практически готовых договорённостях весной 2022 года, которые были внезапно отвергнуты украинской стороной. Кроме того, представитель МИД подчеркнула, что Владимир Зеленский законодательно запретил проведение каких-либо переговоров с Владимиром Путиным.

"Таким образом, любые призывы к миру вряд ли могут быть адекватно восприняты марионетками, управляемыми из Вашингтона", — отметила она.

При этом Захарова похвалила готовность китайской стороны прилагать усилия для налаживания переговорного процесса.