Стали известны подробности телефонного разговора Си Цзиньпина и Зеленского

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с лидером Незалежной Владимиром Зеленским заявил, что Пекин будет добиваться скорейшего прекращения огня на Украине. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

"Китай будет решительно содействовать переговорному процессу и прекращению огня в кратчайшие сроки", — приводит телеканал слова китайского лидера.

В свою очередь, украинский президент заявил, что разговор с Си Цзиньпином был долгим и содержательным. Он выразил надежду, что данные переговоры и назначение посла Украины в Китае дадут мощный толчок развитию отношений между Киевом и Пекином.