КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

26 апреля, 12:24

Стали известны подробности телефонного разговора Си Цзиньпина и Зеленского

Си Цзиньпин заявил Зеленскому, что Китай будет добиваться прекращения огня

<p>Си Цзиньпин и Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / Lintao Zhang, © Getty Images / Ukrainian Presidency. Коллаж © LIFE</p>

Си Цзиньпин и Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / Lintao Zhang, © Getty Images / Ukrainian Presidency. Коллаж © LIFE

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с лидером Незалежной Владимиром Зеленским заявил, что Пекин будет добиваться скорейшего прекращения огня на Украине. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

"Китай будет решительно содействовать переговорному процессу и прекращению огня в кратчайшие сроки", — приводит телеканал слова китайского лидера.

В свою очередь, украинский президент заявил, что разговор с Си Цзиньпином был долгим и содержательным. Он выразил надежду, что данные переговоры и назначение посла Украины в Китае дадут мощный толчок развитию отношений между Киевом и Пекином.

Более 25 тысяч украинцев подписали петицию к Зеленскому о регистрации гей-браков

Более 25 тысяч украинцев подписали петицию к Зеленскому о регистрации гей-браков

Ранее сообщалось, что в среду, 26 апреля, состоялся телефонный разговор Си Цзиньпина и Владимира Зеленского. Отметим, что председатель КНР созвонился с президентом Незалежной впервые после начала специальной военной операции на Украине.

Иван Косицын
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Китай
  • Си Цзиньпин
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров