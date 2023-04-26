Стали известны подробности телефонного разговора Си Цзиньпина и Зеленского
Си Цзиньпин заявил Зеленскому, что Китай будет добиваться прекращения огня
Си Цзиньпин и Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / Lintao Zhang, © Getty Images / Ukrainian Presidency. Коллаж © LIFE
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с лидером Незалежной Владимиром Зеленским заявил, что Пекин будет добиваться скорейшего прекращения огня на Украине. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.
"Китай будет решительно содействовать переговорному процессу и прекращению огня в кратчайшие сроки", — приводит телеканал слова китайского лидера.
В свою очередь, украинский президент заявил, что разговор с Си Цзиньпином был долгим и содержательным. Он выразил надежду, что данные переговоры и назначение посла Украины в Китае дадут мощный толчок развитию отношений между Киевом и Пекином.
Ранее сообщалось, что в среду, 26 апреля, состоялся телефонный разговор Си Цзиньпина и Владимира Зеленского. Отметим, что председатель КНР созвонился с президентом Незалежной впервые после начала специальной военной операции на Украине.