КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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26 апреля, 10:07

Более 25 тысяч украинцев подписали петицию к Зеленскому о регистрации гей-браков

На Украине набирает популярность петиция о регистрации однополых браков. Инициатива уже набрала достаточное количество голосов, чтобы её рассмотрел президент страны Владимир Зеленский. По закону он обязан это сделать в течение 64 дней.

Авторы обращения просят Зеленского публично поддержать однополые браки и принять законопроект "Об институте регистрируемых партнёрств", причём в Верховную раду такой документ должен быть внесён как "неотложный". Петиция собрала более 25 тысяч голосов.

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Ранее Лайф писал, что на Украине предложили переименовать площадь Маяковского в честь американской звезды гей-порно Билли Херрингтона, получившего отдельную известность по интернет-субкультуре гачимучи и многочисленным мемам. А на днях российские военные заметили на Кременском направлении солдат из украинского ЛГБТ-батальона. Их отличительный знак — шеврон с изображением единорога.

Обложка ©

Getty Images / Anna Moneymaker

Марина Калегина
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