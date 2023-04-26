Более 25 тысяч украинцев подписали петицию к Зеленскому о регистрации гей-браков
На Украине набирает популярность петиция о регистрации однополых браков. Инициатива уже набрала достаточное количество голосов, чтобы её рассмотрел президент страны Владимир Зеленский. По закону он обязан это сделать в течение 64 дней.
Авторы обращения просят Зеленского публично поддержать однополые браки и принять законопроект "Об институте регистрируемых партнёрств", причём в Верховную раду такой документ должен быть внесён как "неотложный". Петиция собрала более 25 тысяч голосов.
Ранее Лайф писал, что на Украине предложили переименовать площадь Маяковского в честь американской звезды гей-порно Билли Херрингтона, получившего отдельную известность по интернет-субкультуре гачимучи и многочисленным мемам. А на днях российские военные заметили на Кременском направлении солдат из украинского ЛГБТ-батальона. Их отличительный знак — шеврон с изображением единорога.
Getty Images / Anna Moneymaker