Украинские гей-войска были замечены под Кременной в зоне СВО
РИА "Новости": Под Кременной заметили солдат украинского военного ЛГБТ-батальона
Шеврон с изображением единорога на украинском солдате ЛГБТ-батальона. Обложка © Telegram / РИА "Новости"
Российские военные заметили на Кременском направлении солдат из украинского ЛГБТ-батальона. Об этом сообщил один из участников спецоперации в Незалежной в беседе с РИА "Новости".
"Взяли один укрепчик (укреплённый район. — Прим. Лайфа) — смотрим, а там у одного шеврон этот. Я слышал, конечно, что у них есть такое подразделение, но думал, это враньё. Я уже год в спецоперации, но вживую такого ещё не встречал", — сказал он.
Военный не считает подобные соединения боеспособными. По его мнению, ЛГБТ-батальон создавали ради пиара.
Ранее сообщалось, что ВСУ за сутки понесли катастрофические потери на Донецком направлении. Так, российские военные ликвидировали порядка 500 украинских бойцов.