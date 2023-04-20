Украинские гей-войска были замечены под Кременной в зоне СВО

Российские военные заметили на Кременском направлении солдат из украинского ЛГБТ-батальона. Об этом сообщил один из участников спецоперации в Незалежной в беседе с РИА "Новости".

"Взяли один укрепчик (укреплённый район. — Прим. Лайфа) — смотрим, а там у одного шеврон этот. Я слышал, конечно, что у них есть такое подразделение, но думал, это враньё. Я уже год в спецоперации, но вживую такого ещё не встречал", — сказал он.