ВСУ за сутки понесли катастрофические потери на Донецком направлении

За сутки на Донецком направлении российские военные уничтожили около 500 бойцов ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника за сутки на данном направлении составили до 470 украинских военнослужащих и наёмников", — указал он.

Представитель ведомства указал, что российские войска также уничтожили три танка противника, пять боевых машин пехоты, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевую машину РСЗО "Град" и гаубицу "Мста-Б".

Конашенков добавил, что ВС РФ ликвидировали в районе населённого пункта Водяное ДНР склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.