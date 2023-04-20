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Опубликовано 20 апреля 2023, 11:51
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ВСУ за сутки понесли катастрофические потери на Донецком направлении

ВС РФ за сутки ликвидировали около 500 военных ВСУ на Донецком направлении

За сутки на Донецком направлении российские военные уничтожили около 500 бойцов ВСУ. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Потери противника за сутки на данном направлении составили до 470 украинских военнослужащих и наёмников", — указал он.

Представитель ведомства указал, что российские войска также уничтожили три танка противника, пять боевых машин пехоты, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевую машину РСЗО "Град" и гаубицу "Мста-Б".

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Конашенков добавил, что ВС РФ ликвидировали в районе населённого пункта Водяное ДНР склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее Лайф сообщал о том, что российские военные уничтожили наведённую украинскими бойцами понтонную переправу через реку Северский Донец в ДНР.

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Vk.com / Минобороны России

Илья Суриков
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