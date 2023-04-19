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Регион
Опубликовано 19 апреля 2023, 13:59
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ВС РФ уничтожили понтонную переправу ВСУ через Северский Донец в ДНР

Российские военные уничтожили наведённую украинскими бойцами понтонную переправу через реку Северский Донец в ДНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Северск Малый Донецкой Народной Республики уничтожена наведённая ВСУ понтонная переправа через реку Северский Донец", — сказал он.

В Артёмовске освобождены ещё три квартала
В Артёмовске освобождены ещё три квартала

По словам Конашенкова, в районе города Авдеевка в ДНР ВС РФ поразили командно-наблюдательный пункт батальона 110-й механизированной бригады ВСУ.

Ранее сообщалось, что украинские военные подорвали четыре девятиэтажки при отступлении из Артёмовска. В результате этого погибло 20 мирных жителей.

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Getty Images / Pierre Crom

Иван Косицын
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