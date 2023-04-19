ВС РФ уничтожили понтонную переправу ВСУ через Северский Донец в ДНР

Российские военные уничтожили наведённую украинскими бойцами понтонную переправу через реку Северский Донец в ДНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Северск Малый Донецкой Народной Республики уничтожена наведённая ВСУ понтонная переправа через реку Северский Донец", — сказал он.

По словам Конашенкова, в районе города Авдеевка в ДНР ВС РФ поразили командно-наблюдательный пункт батальона 110-й механизированной бригады ВСУ.