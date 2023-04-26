КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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26 апреля, 11:28
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Си Цзиньпин впервые после начала СВО провёл телефонный разговор с Зеленским

Председатель КНР Си Цзиньпин провёл телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом информирует сегодня CCTV (Центральное телевидение Китая). Какие-либо детали разговора в сообщении не приводятся.

Отметим, что Си Цзиньпин созвонился с Зеленским впервые после начала специальной военной операции на Украине.

Си Цзиньпин: Причины конфликта на Украине сложны, его затягивание вредит всем

Си Цзиньпин: Причины конфликта на Украине сложны, его затягивание вредит всем

Позиция Си Цзиньпина по украинскому конфликту известна: Китай придерживается принципа "беспристрастности" и руководствуется Уставом ООН. КНР активно содействует примирению и проведению переговоров, выступает за мир и диалог. Ранее издание Politico сообщило, что Макрону не удалось изменить позицию Си Цзиньпина в отношении РФ. Директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов рассказал, для чего в Китай отправили президента Франции и почему на Западе победила "партия войны".

Обложка ©

ТАСС / POOL / Алексей Майшев

Марина Калегина
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