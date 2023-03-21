ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 21 марта 2023, 16:12
5522

Си Цзиньпин заявил, что Китай придерживается беспристрастной позиции по Украине

Китай придерживается беспристрастной позиции по украинскому кризису и руководствуется принципами Устава ООН. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

"Хотел бы подчеркнуть, что по украинскому урегулированию мы неуклонно руководствуемся принципами Устава ООН, придерживаемся объективной и беспристрастной позиции", — сказал китайский лидер.

Си Цзиньпин также подчеркнул, что КНР активно содействует примирению и проведению переговоров, выступает за мир и диалог.

Путин и Си Цзиньпин подписали заявление о всеобъемлющем партнёрстве России и Китая
Путин и Си Цзиньпин подписали заявление о всеобъемлющем партнёрстве России и Китая

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мирный план Китая может быть взят за основу урегулирования на Украине. Он подчеркнул, что многие положения документа созвучны российским подходам.

BannerImage

LIFE

Варвара Романова
  • Новости
  • Китай
  • Си Цзиньпин
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar