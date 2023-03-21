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21 марта, 16:12

Си Цзиньпин заявил, что Китай придерживается беспристрастной позиции по Украине

Китай придерживается беспристрастной позиции по украинскому кризису и руководствуется принципами Устава ООН. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.

"Хотел бы подчеркнуть, что по украинскому урегулированию мы неуклонно руководствуемся принципами Устава ООН, придерживаемся объективной и беспристрастной позиции", — сказал китайский лидер.

Си Цзиньпин также подчеркнул, что КНР активно содействует примирению и проведению переговоров, выступает за мир и диалог.

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Варвара Романова
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