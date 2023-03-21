Си Цзиньпин заявил, что Китай придерживается беспристрастной позиции по Украине
Китай придерживается беспристрастной позиции по украинскому кризису и руководствуется принципами Устава ООН. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве.
"Хотел бы подчеркнуть, что по украинскому урегулированию мы неуклонно руководствуемся принципами Устава ООН, придерживаемся объективной и беспристрастной позиции", — сказал китайский лидер.
Си Цзиньпин также подчеркнул, что КНР активно содействует примирению и проведению переговоров, выступает за мир и диалог.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мирный план Китая может быть взят за основу урегулирования на Украине. Он подчеркнул, что многие положения документа созвучны российским подходам.
LIFE