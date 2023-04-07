Уговорить не удалось: Почему Макрон уедет от главы КНР Си Цзиньпина с пустыми руками Директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов — о том, для чего в Китай отправили президента Франции и почему на Западе победила "партия войны". 6 апреля, 23:40 Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эмманюэль Макрон. Обложка © ТАСС / ЕРА / Ng Han Guan / POOL

Визит Макрона в Китай

Президенту Франции Эмманюэлю Макрону не удалось изменить позицию главы КНР Си Цзиньпина в отношении России, пишет Politico. В материале уточняется, что в ходе разговора Си заявил, что у каждой стороны конфликта есть свои "разумные проблемы безопасности".

В принципе, это всё, что нужно знать об итогах поездки Макрона и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Китай. Визит вообще-то трёхдневный, впереди ещё два дня, но очень сомнительно, что они принесут какие-то изменения. Макрону можно смело ехать домой.

Хотя… кое-какие достижения есть. Си Цзиньпин выразил готовность провести телефонный разговор с Зеленским, "когда наступят соответствующие условия".

В переводе с дипломатического на русский это означает — когда рак на горе свистнет!

Переговоры Франции и Китая

Но Макрон это использует как достижение, он вообще мастер, как говорят на Украине, обращать "зрады" в "перемоги". Достаточно вспомнить его поездку на переговоры с Владимиром Путиным в Москву в начале февраля прошлого года, в ходе которых он, предсказуемо ничего не добился (да и не мог, ибо ехал с ультиматумами), что не помешало ему по возвращении заявить о том, что ему удалось достигнуть снижения напряжённости и поднять авторитет Франции. Таков Макрон.

Тогда, правда, у него на носу были выборы, и ему кровь из носу нужно было изобразить какой-то внешнеполитический успех — особенно на фоне отсутствия успехов внутри страны. Сейчас ему уже нечего терять, переизбираться ему уже не придётся, а вот ситуация во Франции заметно ухудшилась, и есть риск, что до конца второго и последнего срока в Елисейском дворце Макрон не усидит. Чтобы хоть как-то снизить напряжённость, он прибегает к любимому методу — катается по миру, изображая великого геополитического стратега и спасителя человечества. Поможет ли это ему дома — отдельный вопрос.

В поездку в Китай Макрон взял с собой главу Еврокомиссии, очевидно, чтобы придать вес своему визиту, показать, что он представляет не только Францию, но и всю Европу. И это действительно так.

Брюссель (и Берлин, и Париж — как "локомотивы" ЕС), безусловно, обеспокоен двумя проблемами. Первая: сближение Китая и России. Этим, кстати, озабочен и Вашингтон, для которого союз Москвы и Пекина — кошмарный сон. Больше всего американцы опасаются того, что Китай начнёт поставлять оружие России. Ну, и того, что попытается силовым путём решить "тайваньский вопрос".

На днях генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе опасаются повторения "произошедшего на Украине" в Восточной Азии. В этом заявлении чётко читается американская позиция: не поставлять оружие России (в более широком смысле — не поддерживать её во всём) и не трогать Тайвань. Иначе…

Европу Тайвань сам по себе волнует куда меньше, а вот ситуация на Украине — больше. Ведь европейские лидеры полностью подписались под американской стратегией нанесения стратегического поражения России. И укрепление отношения Москвы и Пекина они воспринимают столь же болезненно, как американцы, видя в них угрозу разгрома Украины и победы России. Пожалуй, даже более болезненно, ведь конфликт у них под боком. А не на другом континенте.

Вторая проблема, которая беспокоит Брюссель, — уже чисто европейская. Это проблема нарастающего противостояния США и Китая. Это угроза столкновения из-за Тайваня, с одной стороны, и попытки Вашингтона втянуть Европу в глобальную антикитайскую коалицию — с другой. По словам фон дер Ляйен, торговля между ЕС и Китаем в 2022 году составляла €2,3 млрд в день. При этом она сетует, что торговые отношения между ЕС и Китаем становятся всё менее сбалансированными. Брюссель беспокоит как растущее влияние Китая, так и перспектива быть втянутым Америкой в торговые войны с ним. В лучшем случае — в торговые.

Так или иначе, главная цель — это всё же повлиять на поддержку Китаем России. Об этом прямо накануне писала всё та же Politico:

"Французский президент Эмманюэль Макрон отправится с амбициозной дипломатической миссией в Пекин, он надеется убедить китайского лидера Си Цзиньпина не сближаться ещё больше с российским президентом Владимиром Путиным".

Обратите внимание: не убедить Си уговорить Путина пойти на мирные соглашения, как уверяют сами европейцы, а убедить не сближаться с Путиным. Тут американская газета явно проговаривается и подставляет Макрона и фон дер Ляйен.

Впрочем, фон дер Ляйен не нужно даже подставлять. Она сама себя подставила по самое не хочу, заявив следующее: "То, как Китай будет относиться к войне Путина, станет определяющим фактором для развития отношений между ЕС и Китаем".

То есть это можно воспринимать не иначе, как ультиматум: ты или с нами, или против нас. Китай, конечно, не хочет потерять столь важный для себя европейский рынок, но язык угроз на него не действует. Скорее, он может привести к обратному эффекту.

Как санкции навредили Европе

Конечно, Европе сейчас не позавидуешь — она попала меж двух огней и отчаянно пытается выкрутиться. Попытка повлиять на Пекин, чтобы тот смог повлиять на Москву, — последнее, что им оставалось. В этом случае они не только снизили бы напряжённость на Украине (а им это тоже нужно, как глоток воздуха, ибо европейские экономики уже начинают нести слишком ощутимые потери от этого конфликта, и европейские политики откровенно жалуются на это Вашингтону), но и смогли бы доказать США бесперспективность конфронтации с Поднебесной. Мол, Си — вменяемый политик, "свой парень", с которым всегда можно договориться.

Но эта миссия была обречена на провал с самого начала.

Во-первых, сама по себе попытка просить Пекин помочь в мирном урегулировании, параллельно снабжая Украину оружием — т.е. поддерживая пламя войны, — странна, если не сказать, попросту лицемерна. На это, кстати, обращает внимание депутат от Европарламента Мик Уоллес.

"Итак, ЕС говорит, что хочет оказать давление на Китай, чтобы помочь положить конец конфликту на Украине? ЕС ничего не сделал для того, чтобы остановить конфликт, и, в отличие от Китая, который не вооружает ни одну из сторон, ЕС разжигает войну, накачивая Украину оружием и помогая продолжать конфликт", — пишет он в своем "Твиттере".

Я уж не говорю об ультимативной форме, которая добивает и без того призрачные шансы на успех. Впрочем, как я уже говорил, для того же Макрона — это нормальный способ общения. Очевидно, для международной политики он просто не дорос.

И да. Китай изначально находился в более выигрышном положении, потому что это Макрон и фон дер Ляйен ездили к Си, а не наоборот. А вот к Путину Си ездил сам. И накануне его вояжа западная пресса активно распускала слухи, что из Москвы он поедет в Европу, что позвонит Зеленскому. А он взял и поехал домой и никому не позвонил.

Так что Европа тут дважды оказалась в неудачниках.

Самое интересное, что американцы теперь обязательно используют эту неудачу, чтобы усилить конфронтацию с Пекином. Мы же вам говорили, что они недоговороспособны, скажут они европейцам, которым уже нечем будет сопротивляться давлению "партнера".

России это, в общем-то, на руку, ибо это сужает пространство для манёвра тем, кто хочет посадить нас за стол переговоров на невыгодных для нас условиях. И это, если что, не Китай.

Пекин прекрасно понимает, что подготовленный им план мирного урегулирования нереализуем, поскольку одинаково противоречит целям как России, так и Запада. Но Китаю и не нужно, чтобы этот план воплощался в жизнь. Ему нужно просто показать, что он есть. Какой-никакой, но мирный план. Единственный мирный план посреди призывов стран Запада к военному поражению России и заявлений о неприемлемости переговоров в нынешних условиях.

Возможно, Китаю даже проще оттого, что Европа не готова обсуждать его мирные инициативы и разговаривает с ним языком ультиматумов — не придётся думать, как всё же осуществлять неосуществимое, если до этого когда-нибудь дойдёт, и оправдываться за неудачу. Китай при любом раскладе на белом коне, а неудачники — европейцы.

Когда закончится спецоперация на Украине

Си Цзиньпин подчеркнул, что в ходе политического урегулирования конфликта должна быть построена сбалансированная и устойчивая система европейской безопасности. Но Европа демонстрирует, что не готова участвовать в её построении, а значит, окончательно берёт верх курс США на разбалансировку не только европейской, но и мировой системы безопасности — Тайвань вот-вот может стать новой горячей точкой.

И это единственное, что остаётся гегемону, не желающему сдавать позиции без боя. Теперь главное, чтобы этот бой не поменял фигуральное значение на реальное, вылившись в настоящую мировую войну. Пока, увы, всё именно к этому идёт. Они шантажируют войной уже не только нас, но и Китай. А это уже очень тревожный звонок.

Авторы Дмитрий Родионов