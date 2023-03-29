Всемирный попрошайка: Зачем Зеленский набивается на встречу с лидером Китая Доцент Финансового университета Геворг Мирзаян — о том, почему Зеленский выпрашивает внимания товарища Си и почему это внимание не получает. 29 марта, 15:05 Зеленский и Си Цзиньпин. Фото © Getty Images / Roman Pilipey / Lauren DeCicca

Президент Украины Владимир Зеленский вышел на новый уровень политического попрошайничества. Раньше он просил деньги, оружие, возможность выступить по видеосвязи на различных международных мероприятиях, а сейчас его администрация выпрашивает свидание с китайским президентом Си Цзиньпином. "Я хочу его здесь видеть", — заявил глава киевского режима. Ну или хотя бы слышать: если у товарища Си вдруг почему-то не найдётся времени лететь через полмира для фотосессии с кумиром европейских русофобов, то Зеленский готов хотя бы поговорить с ним по телефону.

И определённая логика в этом попрошайничестве есть. Владимиру Зеленскому очень нужна эта встреча с Си — причём по многим причинам. Для выхода на новую сцену, для встраивания в новую повестку, а также — кто знает — для получения нового источника дохода.

Да, на первый взгляд новые зрители Зеленскому не нужны. Он выступает перед множеством мировых форумов, его цитаты и заявления расходятся по американским и европейским СМИ, в Киев политическими туристами (то есть с посещением Бучи и прочих фейковых символов "российской агрессии") приезжают топовые западные артисты и музыканты. Но ключевое слово здесь — "западные". Как и в случае с так называемой глобальной изоляции России, глобальная поддержка Владимира Зеленского состоит сплошь из западных или глубоко вестернизированных азиатских стран (типа Японии). Почти вся остальная Азия, Африка, Латинская Америка и Ближний Восток относятся к украинскому лидеру гораздо более прохладно.

Визит Владимира Зеленского в Бучу. Фото © ТАСС / AP/ Efrem Lukatsky

Отчасти потому, что им претят его пафос и радикализм. Отчасти потому, что они не готовы ему подавать. Но главная причина такого прохладного отношения в том, что в российско-украинском (а точнее, российско-американском на территории Украины) конфликте глобальный Юг симпатизирует скорее России. Для него этот конфликт является частью глобальной антиколониальной борьбы, которую он сам ведёт против Запада с его новыми методами колонизации (демократизацией, сказками про свободный рынок, принуждением к соблюдению прав человека, влиянием на внутреннюю политику через внешние НКО и т.п.). И Россия, соответственно, является участником этой борьбы на правильной для глобального Юга стороне.

В другой ситуации Владимир Зеленский, конечно же, мог бы игнорировать этот Юг — в случае, если бы Запад действительно удовлетворял все его потребности в славе, деньгах и оружии. Однако в Киеве наблюдают крайне неприятные для себя тенденции. Экономический кризис в западных странах (особенно в Европе), падение уровня жизни из-за войны на Украине, хамская форма общения Зеленского с западными (опять же, особенно европейскими) донорами, просачивающиеся в прессу военные и коррупционные преступления киевского режима, а также запах надвигающейся ядерной войны из-за какой-то Украины — всё это приводит к резкой потере интереса к Зеленскому в западных странах. Среди демократов и республиканцев в США усиливаются противники дальнейшего вовлечения Америки в войну, а европейские политики не готовы будут поддерживать киевский режим без американского кнута.

Именно поэтому Зеленский пытается выйти на глобальный Юг. Заручиться сторонниками в этих странах — возможно, через поддерживаемый западной пропагандой тезис о том, что действия России ведут к дестабилизации всего мирового порядка, а также экономическому кризису и голоду. Через сказки о российских военных преступлениях, через заявления о том, что Россия (не США в Югославии, а именно Россия на Украине) создала прецедент нападения сильного государства на слабое.

И выходить на глобальный Юг украинский президент хочет сразу через тамошнего лидера — Китай. Именно поэтому украинское руководство так уговаривает китайских коллег пообщаться с Зеленским. Оперирует принципами взаимности (мол, раз приехал к одной стороне конфликта, то хотя бы позвони второй), предлагает различные бонусы за сам факт переговоров. В частности, Киев, судя по сигналам, готов даже частично поддержать ранее раскритикованный им китайский мирный план и даёт понять, что если товарищ Си не позвонит, то не сможет стать посредником в российско-украинском урегулировании. "Это достаточно сложно. Есть вопрос того, что Китай ещё не нашёл своего нового политического места. То есть хочет ли он на себя взять вопрос урегулирования между Россией и Украиной или всё-таки будет осторожно стоять в стороне. Как я понимаю, Китай ещё для себя этого не выяснил", — говорит о ситуации с китайским игнором советник Зеленского Михаил Подоляк.

Между тем китайцы всё для себя выяснили. Ехать на Украину Си не собирается. И не только потому, что у него нет времени на шоу (типа воздушной тревоги или посещения объектов современного украинского искусства типа Бучи). И даже не потому, что Киев все эти годы проводил враждебную Китаю политику (в частности, по требованию американцев отнял у китайцев уже проданный им завод "Мотор Сич"). Си Цзиньпин просто понимает бессмысленность этого мероприятия. Бессмысленность и даже вредность с точки зрения национальных интересов КНР.

Си Цзиньпин. Фото © Getty Images / Feng Li

Украинская сторона в лучшем случае несубъектна, а в худшем — непредсказуема. Украинская сторона глубоко токсична и невежлива, поэтому любое совместное мероприятие (ту же пресс-конферецию) Зеленский превратит в русофобское шоу, в котором товарищ Си будет просто вынужден принимать участие. Причём даже без шоколадного тортика: Зеленский не настолько щедр, как американцы. Наконец, украинская сторона глубоко лжива: Киев регулярно нарушает взятые на себя обязательства. А значит, договариваться с ним о чём-то бессмысленно. Тем более о таких сложных моментах, как мирный план КНР, который Украина в нужный момент выбросит на помойку точно так же, как выбросила Минские соглашения.

В лучшем для Украины случае товарищ Си когда-нибудь позвонит Зеленскому. Да и то десять раз подумает, прежде чем это сделать, ведь украинская пресс-служба может так извратить содержание этого звонка, что на выходе обозначит суть переговоров как полную поддержку Китаем русофобской политики киевского режима. В этом случае товарищу Си придётся потом ещё и Путину звонить — объясняться и извиняться.

Зачем Китаю такие проблемы?

Авторы Геворг Мирзаян