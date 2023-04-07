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Опубликовано 7 апреля 2023, 15:21
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Си Цзиньпин: Причины конфликта на Украине сложны, его затягивание вредит всем

Председатель КНР Си Цзиньпин во время неформального ужина с французским лидером Эмманюэлем Макроном в китайском Гуанчжоу назвал сложными причины украинского конфликта. При этом он убеждён, что затягивание ситуации "нанесёт ущерб всем сторонам".

"Скорейшее прекращение огня и боевых действий отвечает интересам всех сторон и целого мира. Политическое урегулирование — единственно правильный выход из ситуации", — сказал Си Цзиньпин.

Вместе с тем он подчеркнул, что Пекин в своём подходе к данному вопросу никогда не руководствовался личными интересами, а всегда выступал за справедливость и искренность.

Си Цзиньпин высказался о "чудодейственных средствах" по разрешению конфликта на Украине
Си Цзиньпин высказался о "чудодейственных средствах" по разрешению конфликта на Украине

Ранее издание Politico сообщило, что Макрону не удалось изменить позицию Си Цзиньпина в отношении РФ. Директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов рассказал, для чего в Китай отправили президента Франции и почему на Западе победила "партия войны".

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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