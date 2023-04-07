Си Цзиньпин: Причины конфликта на Украине сложны, его затягивание вредит всем

Председатель КНР Си Цзиньпин во время неформального ужина с французским лидером Эмманюэлем Макроном в китайском Гуанчжоу назвал сложными причины украинского конфликта. При этом он убеждён, что затягивание ситуации "нанесёт ущерб всем сторонам".

"Скорейшее прекращение огня и боевых действий отвечает интересам всех сторон и целого мира. Политическое урегулирование — единственно правильный выход из ситуации", — сказал Си Цзиньпин.

Вместе с тем он подчеркнул, что Пекин в своём подходе к данному вопросу никогда не руководствовался личными интересами, а всегда выступал за справедливость и искренность.