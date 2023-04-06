Си Цзиньпин высказался о "чудодейственных средствах" по разрешению конфликта на Украине

Чудодейственного средства для разрешения конфликта на Украине не существует. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который находится в Пекине с официальным визитом.

"Чудодейственного средства для выхода из кризиса не существует, всем сторонам нужно проявить инициативу и через накапливание взаимного доверия создавать условия для прекращения боевых действий и начала мирных переговоров", — приводит сайт китайского МИД слова председателя.