Си Цзиньпин высказался о "чудодейственных средствах" по разрешению конфликта на Украине
Си Цзиньпин: Чудодейственного средства для разрешения ситуации на Украине нет
Чудодейственного средства для разрешения конфликта на Украине не существует. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который находится в Пекине с официальным визитом.
"Чудодейственного средства для выхода из кризиса не существует, всем сторонам нужно проявить инициативу и через накапливание взаимного доверия создавать условия для прекращения боевых действий и начала мирных переговоров", — приводит сайт китайского МИД слова председателя.
Си Цзиньпин также отметил, что позиция КНР по данному вопросу ясна и последовательна: Пекин выступает за содействие мирным переговорам и политическое урегулирование ситуации.
Ранее Лайф сообщал, что МИД Китая представил свои предложения по урегулированию конфликта на Украине, всего в документе 12 пунктов. Среди них призыв к прекращению боевых действий, возобновление диалога между Москвой и Киевом. Россия в ответ на план заявила об открытости к достижению целей СВО политико-дипломатическим путём. А ЕС раскритиковал призывы Китая.