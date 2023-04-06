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6 апреля, 16:05

Си Цзиньпин высказался о "чудодейственных средствах" по разрешению конфликта на Украине

Си Цзиньпин: Чудодейственного средства для разрешения ситуации на Украине нет

Чудодейственного средства для разрешения конфликта на Украине не существует. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, который находится в Пекине с официальным визитом.

"Чудодейственного средства для выхода из кризиса не существует, всем сторонам нужно проявить инициативу и через накапливание взаимного доверия создавать условия для прекращения боевых действий и начала мирных переговоров", — приводит сайт китайского МИД слова председателя.

Си Цзиньпин также отметил, что позиция КНР по данному вопросу ясна и последовательна: Пекин выступает за содействие мирным переговорам и политическое урегулирование ситуации.

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Ранее Лайф сообщал, что МИД Китая представил свои предложения по урегулированию конфликта на Украине, всего в документе 12 пунктов. Среди них призыв к прекращению боевых действий, возобновление диалога между Москвой и Киевом. Россия в ответ на план заявила об открытости к достижению целей СВО политико-дипломатическим путём. А ЕС раскритиковал призывы Китая.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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