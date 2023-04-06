Макрон призвал Си Цзиньпина не поставлять в РФ оружие и осудить СВО, но оплошал

Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином пытался убедить его поменять позицию по украинскому конфликту, но ничего не вышло. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на французского дипломата, знакомого с ходом частной беседы лидеров.

Во время переговоров Макрон призвал Си Цзиньпина не поставлять в Россию оружие, но тот заявил, что украинский конфликт — это не его дело. Вместе с тем лидер Франции пытался убедить китайского коллегу открыто осудить специальную военную операцию РФ на Украине. Указывается, что в ходе совместной пресс-конференции Си Цзиньпин во время заявлений Макрона выглядел "нетерпеливым и раздражённым". А когда тот обратился к председателю КНР по поводу конфликта, он "несколько раз глубоко вздохнул и смутился".