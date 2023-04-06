Макрон призвал Си Цзиньпина не поставлять в РФ оружие и осудить СВО, но оплошал
Politico: Макрон не убедил Си Цзиньпина поменять позицию по конфликту на Украине
Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином пытался убедить его поменять позицию по украинскому конфликту, но ничего не вышло. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на французского дипломата, знакомого с ходом частной беседы лидеров.
"Си Цзиньпин не продемонстрировал никаких признаков изменения своей позиции в отношении конфликта России и Украины после переговоров в четверг с французским коллегой Эмманюэлем Макроном", — говорится в публикации.
Во время переговоров Макрон призвал Си Цзиньпина не поставлять в Россию оружие, но тот заявил, что украинский конфликт — это не его дело. Вместе с тем лидер Франции пытался убедить китайского коллегу открыто осудить специальную военную операцию РФ на Украине. Указывается, что в ходе совместной пресс-конференции Си Цзиньпин во время заявлений Макрона выглядел "нетерпеливым и раздражённым". А когда тот обратился к председателю КНР по поводу конфликта, он "несколько раз глубоко вздохнул и смутился".
Ранее президент Франции заявил, что Китай способен сыграть главную роль в урегулировании украинского конфликта благодаря хорошим связям с Россией. А до этого агентство Франс Пресс сообщало, что Макрон попробует убедить Пекин помочь оказать давление на РФ, чтобы найти пути прекращения конфликта на Украине.
ТАСС / Артём Иванов