Китай ответил на угрозы НАТО в случае поставок оружия России

Соединённые Штаты и НАТО должны взять на себя ответственность за украинский кризис и не критиковать Китай или давить на него. Такое заявление в ходе пресс-конференции сделала официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

"Что касается ответственности по украинскому вопросу, то я думаю, что США и военные блоки, такие как НАТО, должны взять на себя ответственность, НАТО не имеет права критиковать Китай или оказывать на него давление", — сказала она.

Мао Нин подчеркнула, что Китай всегда занимал объективную и справедливую позицию по ситуации на Украине. В данном вопросе Пекин выступает за проведение переговоров, его поддерживает большинство стран. Как отметила представитель китайского МИД, в конечном итоге история покажет, кто на самом деле придерживается правильной позиции.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай ждут серьёзные последствия в случае поставок оружия РФ. Он назвал предоставление военной помощи России исторической ошибкой.